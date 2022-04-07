Крипто-ипотеку начали выдавать в США

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В Майами начали выдавать ипотечные кредиты в криптовалюте. В марте финтех-компания Milo впервые предоставила 30-летнюю ипотеку в биткоинах для покупателей дуплекса (дом на две семьи — прим.ред). Эта новость была с восторгом принята многими жителями Майами, передает The Wall Street Journal.

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В Milo рассчитывают на то, что спрос на ипотеку в биткоинах будет огромным. Компания даже решила вдвое увеличить количество сотрудников в своем офисе и сейчас активно нанимает людей. В ближайшее время сотня специалистов будет предлагать потенциальным покупателям приобрести жилье в кредит в криптовалюте.

"Мы ожидаем, что наши услуги будут иметь огромный спрос среди криптовалютных миллионеров, а также среди иностранных покупателей", — говорит Джо Хаггенмиллер, глава отдела рынков компании XBTO, которая также собирается выдавать ипотеку в криптовалюте, но будет делать это в партнерстве с традиционным ипотечным оператором.

Футболист Киран Гиббс, защитник клуба «Интер Майами», был одним из первых жителей города, кто проявил интерес к новой услуге. Англичанин Гиббс переехал в Южную Флориду в прошлом году, когда его пригласили играть за местный клуб. Он рассказал, что с января получает половину зарплаты в биткоинах и ведет переговоры с XBTO о приобретении дома в крипто-ипотеку.

"Сейчас я снимаю жилье, но хотел бы выкупить его. Проблема в том, что я прожил в Майами недостаточно долго, чтобы мне выдали обычный ипотечный кредит", — так объясняет футболист свой интерес к новой финансовой услуге.

Крипто-ипотека будет действовать так же, как и традиционная, просто залогом заемщика будет криптовалюта. Многие традиционные кредиторы скептически относятся к новой услуге. Они считают, что из-за своей рискованности крипто-ипотека вряд ли когда-то станет популярнее, чем кредитование в традиционной валюте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1963722-kripto-ipoteku-nachali-vydavat-v-ssha/