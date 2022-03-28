Курсы криптовалют к доллару на 28 марта 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 28 марта 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $2,330.49. Сегодня актив торгуется на уровне $45,939.28250289*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00251 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 28 марта 2022 составляет $0.06787637*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $168.39. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,226.30925083*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.1283. На данный момент актив торгуется на уровне $2.66409235*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $3.60. Актив торгуется на уровне $127.10390345*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.75. Актуальная стоимость криптовалюты – $47.55655324*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0351. Криптовалюта сегодня стоит $0.8488552*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0076. На данный момент актив торгуется на уровне $0.14239919*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1962352-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-28-marta-2022/