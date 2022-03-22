Курсы криптовалют к доллару на 22 марта 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 22 марта 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,427.67. Сегодня актив торгуется на уровне $41,275.45562801*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00157 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 22 марта 2022 составляет $0.06161538*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $164.36. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,925.0547101*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0793. На данный момент актив торгуется на уровне $2.42316877*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $5.20. Актив торгуется на уровне $116.38032889*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $5.72. Актуальная стоимость криптовалюты – $39.26863921*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0532. Криптовалюта сегодня стоит $0.82836411*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0024. На данный момент актив торгуется на уровне $0.11989102*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1961743-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-22-marta-2022/