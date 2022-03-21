Курсы криптовалют к доллару на 21 марта 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 21 марта 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,117.08. Сегодня актив торгуется на уровне $41,353.35144964*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00083 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 21 марта 2022 составляет $0.06151352*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $90.40. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,872.92795548*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0859. На данный момент актив торгуется на уровне $2.41633041*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.20. Актив торгуется на уровне $114.21754267*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.04. Актуальная стоимость криптовалюты – $37.45409383*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0152. Криптовалюта сегодня стоит $0.80555999*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0028. На данный момент актив торгуется на уровне $0.11976105*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1961686-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-21-marta-2022/