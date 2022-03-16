Курсы криптовалют к доллару на 16 марта 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 16 марта 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $370.27. Сегодня актив торгуется на уровне $39,520.43058388*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0004 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 16 марта 2022 составляет $0.06035933*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $74.95. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,606.07957759*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0135. На данный момент актив торгуется на уровне $2.27064426*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.70. Актив торгуется на уровне $106.69480746*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.36. Актуальная стоимость криптовалюты – $25.93633449*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0011. Криптовалюта сегодня стоит $0.76327098*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0005. На данный момент актив торгуется на уровне $0.11276038*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1960949-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-16-marta-2022/