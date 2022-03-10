Курсы криптовалют к доллару на 10 марта 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 10 марта 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $475.98. Сегодня актив торгуется на уровне $41,796.63391836*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00334 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 10 марта 2022 составляет $0.06094419*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $41.35. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,722.26126481*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0927. На данный момент актив торгуется на уровне $2.49688556*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.10. Актив торгуется на уровне $106.92365445*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.18. Актуальная стоимость криптовалюты – $27.96036458*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0144. Криптовалюта сегодня стоит $0.75742205*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0024. На данный момент актив торгуется на уровне $0.12177202*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1959988-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-10-marta-2022/