Курсы криптовалют к доллару на 9 марта 2022

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 9 марта 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $2,535.93. Сегодня актив торгуется на уровне $39,012.11819324*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0017 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 9 марта 2022 составляет $0.0606872*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $148.41. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,584.84488737*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0901. На данный момент актив торгуется на уровне $2.412404*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $5.00. Актив торгуется на уровне $101.10200533*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.05. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.55602977*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0156. Криптовалюта сегодня стоит $0.72469979*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0023. На данный момент актив торгуется на уровне $0.11805886*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1959803-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-9-marta-2022/