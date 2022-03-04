Курсы криптовалют к доллару на 4 марта 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 4 марта 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,857.09. Сегодня актив торгуется на уровне $42,670.65589144*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00205 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 4 марта 2022 составляет $0.06005521*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $169.69. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,828.52489119*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.1432. На данный момент актив торгуется на уровне $2.64056839*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.60. Актив торгуется на уровне $110.38006537*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.09. Актуальная стоимость криптовалюты – $30.21851825*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0276. Криптовалюта сегодня стоит $0.75322715*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0059. На данный момент актив торгуется на уровне $0.12958791*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1959230-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-4-marta-2022/