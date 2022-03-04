Правительство США проверит законность NFT

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США изучит информацию о создателях NFT и криптовалютных биржах, на которых они торгуют. Это будет сделано для того, чтобы проверить, не противоречат ли NFT законодательству, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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Комиссия собирается проверить, не используются ли невзаимозаменяемые токены для обозначения прав собственности на предметы искусства, спортивные трофеи и ценные бумаги. За последние несколько месяцев юристы Комиссии направили несколько повесток в суд с требованием предоставить информацию о движении токенов. Это расследование является еще одной попыткой Комиссии под руководством Гэри Генслера регламентировать крипторынок и обязать его участников соблюдать правила, выдвинутые органом.

В феврале Комиссия наложила рекордный штраф в размере 100 млн долларов на популярную криптовалютную биржу BlockFi за то, что она не регистрировала продукты, с которых клиенты биржи получали высокие доходы. В рамках расследования Комиссия будет анализировать информацию о «дробных» NFT. Такие невзаимозаменяемые токены помогают владельцам разбить активы на несколько единиц и продавать их по отдельности. Комиссия официально отказалась от комментариев.

Рынок NFT пережил настоящий бум в 2021 году. Одними из самых популярных токенов были портреты знаменитостей, которые можно было купить за миллионы. Сторонники токенов говорят, что технология NFT позволяет не просто коллекционировать предметы искусства, но и иметь в своем распоряжении сертификаты подлинности на эти объекты. При этом такие сертификаты невозможно подделать и воспроизвести.

По данным Chainalysis, в 2021 году на смарт-контракты в блокчейне Ethereum, привязанном к NFT, было отправлено около 44 млн долларов по сравнению с 106 млн долларов в 2020 году. По мере роста рынка некоторые торговые площадки NFT предприняли шаги по удалению проектов, которые могут поставить их под прицел регулирующих органов. Это коснулось тех NFT, которые предлагают лицензионные платежи или предполагают сбор средств для бизнеса. Ключевой юридический вопрос заключается в том, являются ли цифровые активы, включая NFT, ценными бумагами и, следовательно, подчиняются ли они тем же правилам, что и акции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1959065-pravitelstvo-ssha-proverit-zakonnost-nft/