Курсы криптовалют к доллару на 3 марта 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 3 марта 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,044.46. Сегодня актив торгуется на уровне $44,064.69621206*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00194 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 3 марта 2022 составляет $0.06176079*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $124.63. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,972.40407295*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.156. На данный момент актив торгуется на уровне $2.77404425*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $4.00. Актив торгуется на уровне $111.39746778*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.20. Актуальная стоимость криптовалюты – $29.79081452*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0129. Криптовалюта сегодня стоит $0.76891547*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0029. На данный момент актив торгуется на уровне $0.13344749*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1959014-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-3-marta-2022/