Курсы криптовалют к доллару на 2 марта 2022

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 2 марта 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,195.38. Сегодня актив торгуется на уровне $43,904.24900555*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00144 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 2 марта 2022 составляет $0.06183216*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $106.35. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,948.57806813*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0502. На данный момент актив торгуется на уровне $2.81848057*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.50. Актив торгуется на уровне $112.41352394*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.42. Актуальная стоимость криптовалюты – $30.15220296*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0034. Криптовалюта сегодня стоит $0.77799806*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0024. На данный момент актив торгуется на уровне $0.13369429*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1958795-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-2-marta-2022/