Курсы криптовалют к доллару на 1 марта 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 1 марта 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $5,359.04. Сегодня актив торгуется на уровне $40,832.19816937*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00321 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 1 марта 2022 составляет $0.05996284*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $304.39. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,776.59904501*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.266. На данный момент актив торгуется на уровне $2.71269191*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $9.40. Актив торгуется на уровне $108.34602466*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $2.75. Актуальная стоимость криптовалюты – $29.01153552*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0546. Криптовалюта сегодня стоит $0.75343858*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0093. На данный момент актив торгуется на уровне $0.128392*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1958556-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-1-marta-2022/