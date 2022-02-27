Курсы криптовалют к доллару на 27 февраля 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 27 февраля 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $787.29. Сегодня актив торгуется на уровне $39,019.83469946*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00119 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 27 февраля 2022 составляет $0.05956999*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $80.02. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,772.28641469*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.176. На данный момент актив торгуется на уровне $2.66459583*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $5.50. Актив торгуется на уровне $109.04104353*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.92. Актуальная стоимость криптовалюты – $28.82114795*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0426. Криптовалюта сегодня стоит $0.75557784*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0041. На данный момент актив торгуется на уровне $0.12677752*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1958200-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-27-fevralya-2022/