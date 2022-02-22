Курсы криптовалют к доллару на 22 февраля 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 22 февраля 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $2,297.89. Сегодня актив торгуется на уровне $37,916.4291429*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00365 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 22 февраля 2022 составляет $0.06170464*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $189.99. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,643.72826488*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.3961. На данный момент актив торгуется на уровне $2.69852538*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $11.40. Актив торгуется на уровне $108.09535516*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $3.34. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.38289129*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.1073. Криптовалюта сегодня стоит $0.74690597*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0132. На данный момент актив торгуется на уровне $0.13380856*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1957223-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-22-fevralya-2022/