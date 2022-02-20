Курсы криптовалют к доллару на 20 февраля 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 20 февраля 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $337.30. Сегодня актив торгуется на уровне $39,981.73692107*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0011 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 20 февраля 2022 составляет $0.06366257*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $92.70. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,753.19195171*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.1918. На данный момент актив торгуется на уровне $2.88338196*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.70. Актив торгуется на уровне $115.16064245*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.57. Актуальная стоимость криптовалюты – $28.39877591*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0078. Криптовалюта сегодня стоит $0.81239522*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0025. На данный момент актив торгуется на уровне $0.14191888*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1956962-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-20-fevralya-2022/