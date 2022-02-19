Курсы криптовалют к доллару на 19 февраля 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 19 февраля 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $564.01. Сегодня актив торгуется на уровне $40,214.429828*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00067 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 19 февраля 2022 составляет $0.06330593*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $101.69. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,830.36995686*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.1357. На данный момент актив торгуется на уровне $3.02181242*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.50. Актив торгуется на уровне $118.15549535*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.06. Актуальная стоимость криптовалюты – $29.24424274*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0039. Криптовалюта сегодня стоит $0.78136948*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0003. На данный момент актив торгуется на уровне $0.13944758*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1956898-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-19-fevralya-2022/