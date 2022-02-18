Курсы криптовалют к доллару на 18 февраля 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 18 февраля 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $2,871.80. Сегодня актив торгуется на уровне $41,896.35202097*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0032 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 18 февраля 2022 составляет $0.06433991*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $174.43. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,978.62972639*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.1638. На данный момент актив торгуется на уровне $3.19573812*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $9.50. Актив торгуется на уровне $120.78960537*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.88. Актуальная стоимость криптовалюты – $30.43252266*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0353. Криптовалюта сегодня стоит $0.79440099*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0068. На данный момент актив торгуется на уровне $0.14280634*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1956731-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-18-fevralya-2022/