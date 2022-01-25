Курсы криптовалют к доллару на 25 января 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 25 января 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,089.06. Сегодня актив торгуется на уровне $34,760.18450524*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00025 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 25 января 2022 составляет $0.05370857*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $43.15. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,301.53859314*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0526. На данный момент актив торгуется на уровне $1.94050781*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.40. Актив торгуется на уровне $103.77056551*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.76. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.97945427*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0129. Криптовалюта сегодня стоит $0.58396084*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0029. На данный момент актив торгуется на уровне $0.13199552*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1952802-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-25-yanvarya-2022/