Курсы криптовалют к доллару на 17 января 2022

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 17 января 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $332.87. Сегодня актив торгуется на уровне $43,042.34924628*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00078 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 17 января 2022 составляет $0.06990236*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $56.75. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,326.3913907*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0812. На данный момент актив торгуется на уровне $3.08422166*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.00. Актив торгуется на уровне $146.46115349*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.73. Актуальная стоимость криптовалюты – $32.21942732*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0104. Криптовалюта сегодня стоит $0.7772451*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0105. На данный момент актив торгуется на уровне $0.17763427*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1951456-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-17-yanvarya-2022/