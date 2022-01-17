Курсы криптовалют к доллару на 17 января 2022

По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 17 января 2022, следующая.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $332.87. Сегодня актив торгуется на уровне $43,042.34924628*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00078 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 17 января 2022 составляет $0.06990236*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $56.75. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,326.3913907*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0812. На данный момент актив торгуется на уровне $3.08422166*.
Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.00. Актив торгуется на уровне $146.46115349*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.73. Актуальная стоимость криптовалюты – $32.21942732*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0104. Криптовалюта сегодня стоит $0.7772451*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0105. На данный момент актив торгуется на уровне $0.17763427*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1951456-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-17-yanvarya-2022/