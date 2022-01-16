Курсы криптовалют к доллару на 16 января 2022

По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 16 января 2022, следующая.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $92.63. Сегодня актив торгуется на уровне $43,148.22372452*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00149 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 16 января 2022 составляет $0.06830503*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $9.05. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,326.73124679*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0046. На данный момент актив торгуется на уровне $3.00182444*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.50. Актив торгуется на уровне $147.79789993*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.01. Актуальная стоимость криптовалюты – $32.73790768*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0049. Криптовалюта сегодня стоит $0.77921256*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0102. На данный момент актив торгуется на уровне $0.18818818*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1951361-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-16-yanvarya-2022/