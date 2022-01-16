Курсы криптовалют к доллару на 16 января 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 16 января 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $92.63. Сегодня актив торгуется на уровне $43,148.22372452*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00149 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 16 января 2022 составляет $0.06830503*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $9.05. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,326.73124679*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0046. На данный момент актив торгуется на уровне $3.00182444*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.50. Актив торгуется на уровне $147.79789993*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.01. Актуальная стоимость криптовалюты – $32.73790768*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0049. Криптовалюта сегодня стоит $0.77921256*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0102. На данный момент актив торгуется на уровне $0.18818818*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1951361-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-16-yanvarya-2022/