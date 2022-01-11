Курсы криптовалют к доллару на 11 января 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 11 января 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $328.67. Сегодня актив торгуется на уровне $41,201.73977662*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00216 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 11 января 2022 составляет $0.06435786*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $33.56. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,048.47081886*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0651. На данный момент актив торгуется на уровне $2.78188119*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.70. Актив торгуется на уровне $125.98400976*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.54. Актуальная стоимость криптовалюты – $28.38241947*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0071. Криптовалюта сегодня стоит $0.7303459*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0055. На данный момент актив торгуется на уровне $0.14383694*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1950416-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-11-yanvarya-2022/