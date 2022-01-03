Курсы криптовалют к доллару на 3 января 2022

Изображение: pixabay.com

По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 3 января 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $552.56. Сегодня актив торгуется на уровне $47,183.69369992*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00072 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 3 января 2022 составляет $0.07720993*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $25.55. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,788.25123319*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0507. На данный момент актив торгуется на уровне $3.31912192*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.70. Актив торгуется на уровне $150.45339871*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.45. Актуальная стоимость криптовалюты – $35.15433023*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0011. Криптовалюта сегодня стоит $0.8511295*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0009. На данный момент актив торгуется на уровне $0.17328156*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1949648-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-3-yanvarya-2022/