Курсы криптовалют к доллару на 31 декабря 2021

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 31 декабря 2021, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $709.88. Сегодня актив торгуется на уровне $47,214.02449497*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00044 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 31 декабря 2021 составляет $0.07739308*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $94.11. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,716.67633654*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.1354. На данный момент актив торгуется на уровне $3.29464766*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $3.40. Актив торгуется на уровне $147.72858233*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.58. Актуальная стоимость криптовалюты – $34.50523496*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0182. Криптовалюта сегодня стоит $0.83838328*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0026. На данный момент актив торгуется на уровне $0.17229188*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1949471-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-31-dekabrya-2021/