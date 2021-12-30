Курсы криптовалют к доллару на 30 декабря 2021

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 30 декабря 2021, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,522.60. Сегодня актив торгуется на уровне $47,236.55409698*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00235 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 30 декабря 2021 составляет $0.07812083*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $168.04. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,724.80410304*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.2438. На данный момент актив торгуется на уровне $3.31954147*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $3.70. Актив торгуется на уровне $147.58884285*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.46. Актуальная стоимость криптовалюты – $34.51040146*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0409. Криптовалюта сегодня стоит $0.83379801*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0079. На данный момент актив торгуется на уровне $0.17120909*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1949263-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-30-dekabrya-2021/