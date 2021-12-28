Курсы криптовалют к доллару на 28 декабря 2021

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 28 декабря 2021, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,213.52. Сегодня актив торгуется на уровне $50,847.64627806*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00265 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 28 декабря 2021 составляет $0.08137214*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $121.58. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $4,052.56192698*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.3779. На данный момент актив торгуется на уровне $3.7959204*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $5.40. Актив торгуется на уровне $156.58626275*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.51. Актуальная стоимость криптовалюты – $37.78964888*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0306. Криптовалюта сегодня стоит $0.92385009*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0095. На данный момент актив торгуется на уровне $0.18801263*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1948851-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-28-dekabrya-2021/