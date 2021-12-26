Курсы криптовалют к доллару на 26 декабря 2021

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 26 декабря 2021, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,179.58. Сегодня актив торгуется на уровне $50,580.1784732.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00061 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 26 декабря 2021 составляет $0.08130242.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $26.77. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $4,070.40670327.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0614. На данный момент актив торгуется на уровне $3.73420378.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $7.50. Актив торгуется на уровне $158.58176268.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.55. Актуальная стоимость криптовалюты – $38.02036712.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0078. Криптовалюта сегодня стоит $0.92289547.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0015. На данный момент актив торгуется на уровне $0.19036558.

Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1948562-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-26-dekabrya-2021/