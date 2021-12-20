Курсы криптовалют к доллару на 20 декабря 2021

Иллюстративное фото: Pixabay

По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 20 декабря 2021, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,078.78. Сегодня актив торгуется на уровне $47,167.40292925*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00241 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 20 декабря 2021 составляет $0.0804479*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $86.78. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,943.32413331*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.2503. На данный момент актив торгуется на уровне $3.35694111*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.40. Актив торгуется на уровне $154.95748474*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.77. Актуальная стоимость криптовалюты – $35.1854177*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0745. Криптовалюта сегодня стоит $0.85654172*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0029. На данный момент актив торгуется на уровне $0.17119224*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1947469-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-20-dekabrya-2021/