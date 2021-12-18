Курсы криптовалют к доллару на 18 декабря 2021

Изображение: pixabay.com

По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 18 декабря 2021, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,463.20. Сегодня актив торгуется на уровне $46,592.48503741*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00457 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 18 декабря 2021 составляет $0.08216465*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $88.31. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,849.00135757*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0453. На данный момент актив торгуется на уровне $3.08909309*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $3.10. Актив торгуется на уровне $145.9204465*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.69. Актуальная стоимость криптовалюты – $34.3644654*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0065. Криптовалюта сегодня стоит $0.80211908*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0054. На данный момент актив торгуется на уровне $0.16907083*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1947314-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-18-dekabrya-2021/