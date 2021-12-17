Курсы криптовалют к доллару на 17 декабря 2021

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 17 декабря 2021, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,083.95. Сегодня актив торгуется на уровне $48,410.05598296.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00205 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 17 декабря 2021 составляет $0.08694195.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $53.77. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $4,032.98605371.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.1363. На данный момент актив торгуется на уровне $3.26155818.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $3.60. Актив торгуется на уровне $152.81871424.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.72. Актуальная стоимость криптовалюты – $36.00918259.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0155. Криптовалюта сегодня стоит $0.81957452.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.006. На данный момент актив торгуется на уровне $0.17874692.

Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1947251-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-17-dekabrya-2021/