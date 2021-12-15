Курсы криптовалют к доллару на 15 декабря 2021

По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 15 декабря 2021, следующая.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,355.07. Сегодня актив торгуется на уровне $47,401.84534703*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00268 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 15 декабря 2021 составляет $0.08610154*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $75.27. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,803.31411981*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.017. На данный момент актив торгуется на уровне $3.14124833*.
Криптовалюта Litecoin окрепла на $4.60. Актив торгуется на уровне $148.42098414*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.75. Актуальная стоимость криптовалюты – $35.00190268*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0246. Криптовалюта сегодня стоит $0.79882405*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0263. На данный момент актив торгуется на уровне $0.19389711*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1947019-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-15-dekabrya-2021/