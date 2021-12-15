Курсы криптовалют к доллару на 15 декабря 2021

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 15 декабря 2021, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,355.07. Сегодня актив торгуется на уровне $47,401.84534703*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00268 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 15 декабря 2021 составляет $0.08610154*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $75.27. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,803.31411981*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.017. На данный момент актив торгуется на уровне $3.14124833*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $4.60. Актив торгуется на уровне $148.42098414*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.75. Актуальная стоимость криптовалюты – $35.00190268*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0246. Криптовалюта сегодня стоит $0.79882405*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0263. На данный момент актив торгуется на уровне $0.19389711*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1947019-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-15-dekabrya-2021/