Смартфона недостаточно: сколько денег потратят казахстанцы на экосистему того или иного бренда
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Если выбирать смартфон, ноутбук и прочие гаджеты одного бренда, пользователь получит максимум возможностей за счет общей экосистемы. И такой набор может стоить немало. Подробнее – на NUR.KZ.
Экосистема – это не просто гаджеты одного бренда, это их способность бесшовно взаимодействовать между устройствами для максимального удобства.
Например, ноутбук и смартфон могут иметь общий буфер обмена, что позволяет переносить файлы и ссылки между ними без флешек – всего в один клик. Также наушники быстрее сопрягаются и дают больше возможностей с устройствами одной компании (например, можно отвечать на звонки с ноутбука или телефона по выбору).
А иногда системы тех или иных брендов могут не подходить к другим из-за особенностей своего программного обеспечения. Поэтому обычно покупка основного гаджета – смартфона – сопровождается последующим подбором других устройств того же производителя, чтобы иметь доступ ко всем преимуществам экосистемы.
Но стоимость такой сборки может сильно отличаться в зависимости от бренда и класса гаджетов.
Поэтому мы попросили искусственный интеллект собрать оптимальный сетап для каждого бренда на основе последних моделей, доступных в Казахстане. Затем просмотрели начальные цены на эти гаджеты по состоянию на 21 октября в онлайн-маркетплейсе Kaspi.kz. При этом не учитывались планшеты, моноблоки и ПК.
Apple (iOS, macOS, watchOS)
Устройства бренда Apple отличаются хорошо оптимизированной системой взаимодействия. Пользователям доступны смартфоны, ноутбуки, смарт-часы и наушники. Например, в данной экосистеме имеются функции:
- AirDrop – моментальная передача файлов между смартфонами и ноутбуками;
- Universal Clipboard – позволяет скопировать текст или ссылку на смартфоне и тут же вставить ее в документ или адресную строку браузера на ноутбуке или моноблоке бренда;
- Handoff – можно начать писать письмо, заметку или поисковой запрос на телефоне и закончить на ноутбуке, дописав его там.
И их программное обеспечение работает слаженно между собой, но вот с устройствами Android некоторые функции могут оказаться недоступными. Поэтому для пользователей этого бренда особенно важна своя экосистема.
|Актуальный сетап для экосистемы Apple
|Гаджет
|Модель
|Стоимость
|Смартфон
|iPhone 18 Pro Max (256 Гб)
|705 000 ₸
|Смарт-часы
|Apple Watch Series 12
|232 000 ₸
|Наушники
|AirPods Pro 3
|102 000 ₸
|Ноутбук
|MacBook Pro 14" (M5 Pro)
|1 320 000 ₸
|Итого
|2 359 000 ₸
Для оптимального набора от Apple на основе последних моделей казахстанцам придется потратить от 2,36 млн тенге. Но все зависит от характеристик гаджетов, поэтому цены в итоге могут оказаться даже больше (например, ноутбук на 16 дюймов, больше памяти и так далее). А если выбрать ранние модели, то можно сэкономить.
Samsung (Экосистема: Galaxy)
Samsung – главный конкурент предыдущего бренда. Его устройства основаны на базе Android и имеют свои удобные функции:
- Quick Share – быстрая передача файлов, ссылок, видео и так далее;
- режим Samsung DeX – превращает планшет/смартфон в ПК при подключении к монитору;
- Auto Switch – бесшовное переключение наушников между гаджетами.
|Актуальный сетап для экосистемы Samsung
|Гаджет
|Модель
|Стоимость
|Смартфон
|Samsung Galaxy S26 Ultra
|501 000 ₸
|Смарт-часы
|Samsung Galaxy Watch 9
|150 000 ₸
|Наушники
|Samsung Galaxy Buds 4 Pro
|79 000 ₸
|Итого
|730 000 ₸
Бренд предлагает смартфоны, смарт-часы, наушники, но фирменных ноутбуков в продаже в Казахстане нет. Поэтому сборка от данного бренда окажется немного неполной. Однако этот и другие бренды на базе Android могут легко сочетаться с любыми ноутбуками с операционной системой Windows.
Так, свежий набор гаджетов для экосистемы Samsung может обойтись казахстанцам от 730 тыс. тенге.
Xiaomi (Экосистема: HyperOS / Mi)
Экосистема данного бренда отличается самой широкой интеграцией с умным домом: кроме указанных девайсов, к единому управлению подключаются роботы-пылесосы, кондиционеры, световые устройства, камеры безопасности и так далее.
Однако на рынке Казахстана также отсутствуют фирменные ноутбуки бренда.
|Актуальный сетап для экосистемы Xiaomi
|Гаджет
|Модель
|Стоимость
|Смартфон
|Xiaomi 17 Ultra
|685 000 ₸
|Смарт-часы
|Xiaomi Watch S5
|80 000 ₸
|Наушники
|Xiaomi Buds 5 Pro
|90 000 ₸
|Итого
|855 000 ₸
При этом функции экосистемы идентичны предыдущим – доступны быстрая передача данных, единое управление и прочее. На такой набор актуальных решений (без учета суббренда Redmi) можно потратить от 855 тыс. тенге.
Huawei (Экосистема: HarmonyOS / Суперустройство)
Huawei создала собственную экосистему с функцией "Суперустройство" – на экране ноутбука можно перетаскивать иконки гаджетов, чтобы они мгновенно подсоединились.
Например, перетянуть иконку телефона на ноутбук, и экран телефона появится на мониторе ПК для управления мышкой.
|Актуальный сетап для экосистемы Huawei
|Гаджет
|Модель
|Стоимость
|Смартфон
|Huawei Pura 90 S Pro
|370 000 ₸
|Смарт-часы
|Huawei Watch GT 7
|120 000 ₸
|Наушники
|Huawei FreeBuds Pro 4
|70 000 ₸
|Ноутбук
|MateBook X Pro
|999 990 ₸
|Итого
|1 550 000 ₸
Также есть собственный магазин приложений и уникальная операционная система для смартфонов HarmonyOS. А все категории гаджетов представлены на рынке Казахстана очень широко.
Собрать такой топовый сетап на базе Huawei можно от 1,55 млн тенге.
HONOR (Экосистема: MagicOS)
Бренд отличается уникальными решениями, которые сочетают топовые характеристики и доступные цены.
|Актуальный сетап для экосистемы Honor
|Гаджет
|Модель
|Стоимость
|Смартфон
|Honor Magic 8 Pro
|622 000 ₸
|Смарт-часы
|Honor Watch 6
|110 000 ₸
|Наушники
|Honor Earbuds 4
|40 000 ₸
|Ноутбук
|Honor MagicBook X 14 (2025)
|399 990 ₸
|Итого
|1 171 990 ₸
Среди собственных отличительных функций выделяется MagicRing – возможность выводить изображение с камеры смартфона на ноутбук или использовать общую мышь/клавиатуру для планшета и ПК.
Для актуального набора экосистемы HONOR на октябрь 2026 года понадобится от 1,17 млн тенге.
Важно учитывать, что экосистемы всех брендов работают с поддерживаемыми моделями своих устройств. Поэтому казахстанцы могут выбирать самые разные серии гаджетов под свой бюджет, включая более ранние или экономичные версии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2444985-smartfona-nedostatochno-skolko-deneg-potratyat-kazahstancy-na-ekosistemu-togo-ili-inogo-brenda/
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