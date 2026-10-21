Смартфона недостаточно: сколько денег потратят казахстанцы на экосистему того или иного бренда

Если выбирать смартфон, ноутбук и прочие гаджеты одного бренда, пользователь получит максимум возможностей за счет общей экосистемы. И такой набор может стоить немало. Подробнее – на NUR.KZ.

Экосистема – это не просто гаджеты одного бренда, это их способность бесшовно взаимодействовать между устройствами для максимального удобства.

Например, ноутбук и смартфон могут иметь общий буфер обмена, что позволяет переносить файлы и ссылки между ними без флешек – всего в один клик. Также наушники быстрее сопрягаются и дают больше возможностей с устройствами одной компании (например, можно отвечать на звонки с ноутбука или телефона по выбору).

А иногда системы тех или иных брендов могут не подходить к другим из-за особенностей своего программного обеспечения. Поэтому обычно покупка основного гаджета – смартфона – сопровождается последующим подбором других устройств того же производителя, чтобы иметь доступ ко всем преимуществам экосистемы.

Но стоимость такой сборки может сильно отличаться в зависимости от бренда и класса гаджетов.

Поэтому мы попросили искусственный интеллект собрать оптимальный сетап для каждого бренда на основе последних моделей, доступных в Казахстане. Затем просмотрели начальные цены на эти гаджеты по состоянию на 21 октября в онлайн-маркетплейсе Kaspi.kz. При этом не учитывались планшеты, моноблоки и ПК.

Деньги и ноутбук. Иллюстративное фото: Alys Tomlinson/Getty Images

Apple (iOS, macOS, watchOS)

Устройства бренда Apple отличаются хорошо оптимизированной системой взаимодействия. Пользователям доступны смартфоны, ноутбуки, смарт-часы и наушники. Например, в данной экосистеме имеются функции:

AirDrop – моментальная передача файлов между смартфонами и ноутбуками;

Universal Clipboard – позволяет скопировать текст или ссылку на смартфоне и тут же вставить ее в документ или адресную строку браузера на ноутбуке или моноблоке бренда;

Handoff – можно начать писать письмо, заметку или поисковой запрос на телефоне и закончить на ноутбуке, дописав его там.

И их программное обеспечение работает слаженно между собой, но вот с устройствами Android некоторые функции могут оказаться недоступными. Поэтому для пользователей этого бренда особенно важна своя экосистема.

Актуальный сетап для экосистемы Apple Гаджет Модель Стоимость Смартфон iPhone 18 Pro Max (256 Гб) 705 000 ₸ Смарт-часы Apple Watch Series 12 232 000 ₸ Наушники AirPods Pro 3 102 000 ₸ Ноутбук MacBook Pro 14" (M5 Pro) 1 320 000 ₸ Итого 2 359 000 ₸

Для оптимального набора от Apple на основе последних моделей казахстанцам придется потратить от 2,36 млн тенге. Но все зависит от характеристик гаджетов, поэтому цены в итоге могут оказаться даже больше (например, ноутбук на 16 дюймов, больше памяти и так далее). А если выбрать ранние модели, то можно сэкономить.

Samsung (Экосистема: Galaxy)

Samsung – главный конкурент предыдущего бренда. Его устройства основаны на базе Android и имеют свои удобные функции:

Quick Share – быстрая передача файлов, ссылок, видео и так далее;

режим Samsung DeX – превращает планшет/смартфон в ПК при подключении к монитору;

Auto Switch – бесшовное переключение наушников между гаджетами.

Актуальный сетап для экосистемы Samsung Гаджет Модель Стоимость Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra 501 000 ₸ Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 9 150 000 ₸ Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro 79 000 ₸ Итого 730 000 ₸

Бренд предлагает смартфоны, смарт-часы, наушники, но фирменных ноутбуков в продаже в Казахстане нет. Поэтому сборка от данного бренда окажется немного неполной. Однако этот и другие бренды на базе Android могут легко сочетаться с любыми ноутбуками с операционной системой Windows.

Так, свежий набор гаджетов для экосистемы Samsung может обойтись казахстанцам от 730 тыс. тенге.

Xiaomi (Экосистема: HyperOS / Mi)

Экосистема данного бренда отличается самой широкой интеграцией с умным домом: кроме указанных девайсов, к единому управлению подключаются роботы-пылесосы, кондиционеры, световые устройства, камеры безопасности и так далее.

Однако на рынке Казахстана также отсутствуют фирменные ноутбуки бренда.

Актуальный сетап для экосистемы Xiaomi Гаджет Модель Стоимость Смартфон Xiaomi 17 Ultra 685 000 ₸ Смарт-часы Xiaomi Watch S5 80 000 ₸ Наушники Xiaomi Buds 5 Pro 90 000 ₸ Итого 855 000 ₸

При этом функции экосистемы идентичны предыдущим – доступны быстрая передача данных, единое управление и прочее. На такой набор актуальных решений (без учета суббренда Redmi) можно потратить от 855 тыс. тенге.

Huawei (Экосистема: HarmonyOS / Суперустройство)

Huawei создала собственную экосистему с функцией "Суперустройство" – на экране ноутбука можно перетаскивать иконки гаджетов, чтобы они мгновенно подсоединились.

Например, перетянуть иконку телефона на ноутбук, и экран телефона появится на мониторе ПК для управления мышкой.

Актуальный сетап для экосистемы Huawei Гаджет Модель Стоимость Смартфон Huawei Pura 90 S Pro 370 000 ₸ Смарт-часы Huawei Watch GT 7 120 000 ₸ Наушники Huawei FreeBuds Pro 4 70 000 ₸ Ноутбук MateBook X Pro 999 990 ₸ Итого 1 550 000 ₸

Также есть собственный магазин приложений и уникальная операционная система для смартфонов HarmonyOS. А все категории гаджетов представлены на рынке Казахстана очень широко.

Собрать такой топовый сетап на базе Huawei можно от 1,55 млн тенге.

HONOR (Экосистема: MagicOS)

Бренд отличается уникальными решениями, которые сочетают топовые характеристики и доступные цены.

Актуальный сетап для экосистемы Honor Гаджет Модель Стоимость Смартфон Honor Magic 8 Pro 622 000 ₸ Смарт-часы Honor Watch 6 110 000 ₸ Наушники Honor Earbuds 4 40 000 ₸ Ноутбук Honor MagicBook X 14 (2025) 399 990 ₸ Итого 1 171 990 ₸

Среди собственных отличительных функций выделяется MagicRing – возможность выводить изображение с камеры смартфона на ноутбук или использовать общую мышь/клавиатуру для планшета и ПК.

Для актуального набора экосистемы HONOR на октябрь 2026 года понадобится от 1,17 млн тенге.

Важно учитывать, что экосистемы всех брендов работают с поддерживаемыми моделями своих устройств. Поэтому казахстанцы могут выбирать самые разные серии гаджетов под свой бюджет, включая более ранние или экономичные версии.

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