Цены на ГСМ зафиксировали в Казахстане: сколько стоит АИ-92 и дизтопливо

В Казахстане цены на горюче-смазочные материалы зафиксировали на уровне 16 октября для сетей АЗС. Это касается бензина АИ-92 и дизтоплива, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство энергетики.

Как сообщили на сайте Министерства энергетики, по поручению правительства в рамках антикризисных мер была произведена фиксация розничных цен на бензин АИ-92 и дизельное топливо на том уровне, который действовал в каждой конкретной сети АЗС по состоянию на 16 октября 2025 года.

"Ведение единой предельной цены по стране не предусматривается. Такой гибкий подход позволяет сохранить элементы здоровой конкуренции, при этом объясняет существующие ценовые различия между операторами", - пояснили в ведомстве.

Сообщается, что на сегодняшний день коридор цен на крупных сетях АЗС составляет от 213 до 239 тенге за литр АИ-92 и от 317 до 337 тенге за литр дизельного топлива.

"16 октября Министерство энергетики совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции провело совещание с крупнейшими сетями АЗС и оптовыми поставщиками. Руководителям компаний была доведена консолидированная и твердая позиция правительства о недопустимости дальнейшего повышения цен. АЗРК, в свою очередь, ведет ежедневный мониторинг и готово незамедлительно применить меры антимонопольного реагирования в случае выявления нарушений", - добавили в министерстве.

Сообщается, что запасы топлива в стране находятся на уровне, который полностью гарантирует бесперебойное снабжение в течение 3-4 недель с его постоянным восполнением. Стабильность ценовой политики обеспечена достаточным объемом запасов: 341 тыс. тонн бензина АИ-92 и 405 тыс. тонн дизельного топлива.

Напомним, на днях правительство сообщило, что с 16 октября вводится мораторий на дальнейшее повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо до стабилизации уровня инфляции.

Ранее мы писали, что в мегаполисах Казахстана ускорился рост цен на популярную марку бензина АИ-92.

