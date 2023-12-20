Как не потерять деньги за подписку на доставку еды в Казахстане

Сервисы по доставке еды могут предложить оформить ежемесячную подписку, которая дает определенные преимущества по стоимости и кешбэкам. Об их ценах и особенностях читайте в материале NUR.KZ.

В разделе "Рейтинг Нурфин" мы сравниваем и делимся наиболее интересными акциями из самых разных сфер: автозаправочные станции, сети супермаркетов, банковские мобильные приложения и даже автострахование.

Теперь мы решили обратить внимание на специальные подписки в сервисах по доставке еды, которые обещают выгоду и преимущества для покупателей.

Разберемся подробнее, что могут получить казахстанцы за их оформление и когда это выгодно.

"Яндекс.Еда"

Этот сервис является частью целого комплекса услуг от компании "Яндекс" (кино, музыка, такси и так далее). Поэтому при оформлении единой подписки "Яндекс Плюс" пользователь получает различные преимущества.

Так, именно для доставки еды предусмотрена возможность получать до 5% кешбэка за заказы в ресторанах с соответствующей отметкой. Потратить эти баллы можно как на новые заказы в таких же заведениях, так и на покупки или поездки в других сервисах приложения.

На текущий момент доступна бесплатная подписка до весны, а далее она будет стоить 1 499 тенге в месяц.

Chocofood

В данном сервисе отсутствует какая-либо специальная подписка с особенными условиями. Однако отмечается, что при оплате заказов через приложение Choco можно получить кешбэк за каждую транзакцию.

Доставка еды. Иллюстративное фото: freepik.com

Glovo

Пользователи этого сервиса по доставке еды и оказанию курьерских услуг могут оформить подписку Glovo Prime.

При этом предлагаются:

бесплатные неограниченные доставки – включая покупки из ресторанов (при сумме заказа от 2 500 тенге ), магазинов и супермаркетов (от 3 000 тенге ) из указанных в каталоге Prime;

), магазинов и супермаркетов (от ) из указанных в каталоге Prime; зафиксированные цены – не будет взиматься доплата за плохие погодные условия.

Ежемесячно подписка будет обходиться в 1 499 тенге, но первый месяц использования бесплатный.

В то же время в приложении сервиса указывается, что экономия при оформлении подписки составит 510 тенге за каждый заказ. Но это без учета стоимости самой подписки.

Wolt

Пользователи данного сервиса по доставке еды могут оформить подписку Wolt+.

При этом предлагаются следующие преимущества:

доставка – будет стоить 0 тенге при заказе из заведений со специальной отметкой W+ и в радиусе до 4 км, а также по минимальным лимитам. Например, 2 500 тенге для ресторанов, 3 000 тенге для магазинов и 7 000 тенге для супермаркетов;

при заказе из заведений со специальной отметкой W+ и в радиусе до 4 км, а также по минимальным лимитам. Например, для ресторанов, для магазинов и для супермаркетов; цена – сначала действует бесплатный период на 30 дней, а затем 1 199 тенге в месяц или 9 990 тенге за год.

Когда эти подписки выгодны

Согласно указанным условиям, пользователи программ специальной подписки сталкиваются с определенными ограничениями, связанными с минимальными суммами заказа и списком компаний-участников.

Поэтому, чтобы не потерять деньги за ежемесячную оплату подписки, необходимо быть активным пользователем.

То есть только при постоянных и частых заказах еды, продуктов или прочих товаров (из тех компаний, что входят в программу подписки) данные предложения могут оказаться действительно выгодными – будут начисляться кешбэки и бесплатная доставка окупится.

Но для тех, кто редко прибегает к подобным услугам, расходы на подписку могут не оправдаться. Все зависит от объема расходов каждого отдельного пользователя.