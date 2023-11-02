В каких банках хранится больше всего сбережений казахстанцев

Общий объем вкладов физлиц в казахстанских банках превысил 18,6 трлн тенге. Половина этих сбережений хранится в Kaspi и Halyk банках. О том, где еще держат деньги вкладчики, узнали журналисты NUR.KZ.

Депозит в банке – один из способов сохранить и приумножить свои сбережения. По состоянию на 1 октября 2023 года общий объем вкладов физических лиц, то есть рядовых жителей страны, превысил 18,6 трлн тенге. Для сравнения: месяцем ранее было порядка 18,1 трлн тенге (рост за месяц 2,67% или 483,9 млн тенге).

Общая сумма распределена между банками неравномерно. Согласно данным Национального банка РК, на первом месте по объему депозитов оказался Halyk Bank – почти 5,2 трлн тенге. Следом идет Kaspi – более 4,5 трлн тенге. Третье место досталось "Отбасы банку" – порядка 2,3 трлн тенге.

Также порог в 1 трлн тенге в октябре превысили "Банк ЦентрКредит" и "Евразийский Банк", у которых на депозитных счетах хранится почти 2 трлн и 1,1 трлн тенге соответственно.

Депозиты в казахстанских банках. Источник: Национальный банк РК

Всего казахстанцы хранят свои сбережения в 21 банке. Некоторые из них работают в первую очередь с бизнесом. Соответственно, объем депозитов юридических лиц у них значительно выше, чем физических.

Таким образом, можно отметить, что у казахстанских вкладчиков есть определенные предпочтения в выборе банка. На это могут повлиять многие факторы, в том числе и размер вознаграждения, который им предлагается.