Сколько стоит путевка в казахстанский детский лагерь в 2023 году

Дети. Иллюстративное фото: pixabay.com

Многие казахстанские родители во время каникул отправляют детей в летние лагеря. Но иногда цены могут "кусаться". О том, сколько в этом году стоят путевки в некоторые из них, рассказали на EnergyProm.

В Казахстане во время летних каникул родители могут отправить своих детей в летние лагеря. По официальным данным, на данный момент в стране действует 10,2 тыс. временных палаточных, юрточных и пришкольных лагерей. Стоит отметить, что годом ранее их было больше – 11,2 тыс.

Также, если родителям позволяет финансовое положение, они могут отправить своих детей на отдых в загородные лагеря, которых в стране этим летом насчитали 218. Их также стало меньше – в 2022 году действовало 236 таких организаций.

Количество детских лагерей. Инфографика: energyprom.kz

Впрочем, как подсчитали аналитики, большая часть детей все равно будет отдыхать во временных летних лагерях. Из 3,7 млн школьников порядка 2,6 млн проведут лето именно там. В загородных лагерях смогут побывать лишь 155 тыс. несовершеннолетних казахстанцев – это всего 4,2% от общей численности учащихся школ.

Сколько стоит отдых в лагере

Вполне возможно, что причина в том числе кроется в стоимости услуг. В зависимости от расположения, а также от продолжительности смены и сезона цены могут сильно отличаться. Так, в изученных аналитиками организациях они варьируются от 57 до 240 тыс. тенге.

Например, в Шымкенте родители могут отправить своих детей в английский летний лагерь Delve Camp на 7 дней за 119 тыс. тенге, а на 10 дней – за 159 тыс. тенге. В алматинском лагере "Казахстан-Кольсай" отдых обойдется в 105 тыс. тенге за 10 дней, а в астанинском "Самурык" – от 84 тыс. до 120 тыс. тенге в зависимости от продолжительности смены.

Одним из самых дорогих оказался республиканский учебно-оздоровительный центр "Балдаурен". Как правило, туда отправляют одаренных детей, сирот, детей с особыми образовательными потребностями и школьников из малообеспеченных семей по путевкам, которые предоставляются Министерством просвещения РК.

Однако туда можно попасть и на коммерческой основе. Одна смена, которая длится 15 дней, обойдется родителям в 240 тыс. тенге – это цена за путевку в филиал лагеря, расположенный на побережье Капшагайского водохранилища в Конаеве.

Стоимость отдыха в разных загородных детских лагерях. Инфографика: energyprom.kz

Впрочем, некоторые казахстанцы вместо детских лагерей предпочитают всей семьей отдохнуть на курорте. Однако и здесь нужно быть готовым к денежным тратам.

Стоимость услуг на отечественных курортах за год выросла в среднем на 27%, а цена может превышать 100 тыс. тенге за двухместный номер в сутки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2029853-skolko-stoit-putevka-v-kazahstanskiy-detskiy-lager-v-2023-godu/