Сколько стоит путевка в казахстанский детский лагерь в 2023 году

Многие казахстанские родители во время каникул отправляют детей в летние лагеря. Но иногда цены могут "кусаться". О том, сколько в этом году стоят путевки в некоторые из них, рассказали на EnergyProm.
В Казахстане во время летних каникул родители могут отправить своих детей в летние лагеря. По официальным данным, на данный момент в стране действует 10,2 тыс. временных палаточных, юрточных и пришкольных лагерей. Стоит отметить, что годом ранее их было больше – 11,2 тыс.
Также, если родителям позволяет финансовое положение, они могут отправить своих детей на отдых в загородные лагеря, которых в стране этим летом насчитали 218. Их также стало меньше – в 2022 году действовало 236 таких организаций.
Впрочем, как подсчитали аналитики, большая часть детей все равно будет отдыхать во временных летних лагерях. Из 3,7 млн школьников порядка 2,6 млн проведут лето именно там. В загородных лагерях смогут побывать лишь 155 тыс. несовершеннолетних казахстанцев – это всего 4,2% от общей численности учащихся школ.
Сколько стоит отдых в лагере
Вполне возможно, что причина в том числе кроется в стоимости услуг. В зависимости от расположения, а также от продолжительности смены и сезона цены могут сильно отличаться. Так, в изученных аналитиками организациях они варьируются от 57 до 240 тыс. тенге.
Например, в Шымкенте родители могут отправить своих детей в английский летний лагерь Delve Camp на 7 дней за 119 тыс. тенге, а на 10 дней – за 159 тыс. тенге. В алматинском лагере "Казахстан-Кольсай" отдых обойдется в 105 тыс. тенге за 10 дней, а в астанинском "Самурык" – от 84 тыс. до 120 тыс. тенге в зависимости от продолжительности смены.
Одним из самых дорогих оказался республиканский учебно-оздоровительный центр "Балдаурен". Как правило, туда отправляют одаренных детей, сирот, детей с особыми образовательными потребностями и школьников из малообеспеченных семей по путевкам, которые предоставляются Министерством просвещения РК.
Однако туда можно попасть и на коммерческой основе. Одна смена, которая длится 15 дней, обойдется родителям в 240 тыс. тенге – это цена за путевку в филиал лагеря, расположенный на побережье Капшагайского водохранилища в Конаеве.
Впрочем, некоторые казахстанцы вместо детских лагерей предпочитают всей семьей отдохнуть на курорте. Однако и здесь нужно быть готовым к денежным тратам.
Стоимость услуг на отечественных курортах за год выросла в среднем на 27%, а цена может превышать 100 тыс. тенге за двухместный номер в сутки.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2029853-skolko-stoit-putevka-v-kazahstanskiy-detskiy-lager-v-2023-godu/