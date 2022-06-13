Сколько стоят детские подгузники в казахстанских аптеках

Иллюстративное фото: Elena Perova/Getty Images

Небольшая упаковка подгузников для новорожденных детей вместимостью 25 штук в казахстанских аптеках стоит от 2,1 до 2,4 тысячи тенге. Для более взрослых малышей – дороже. Какие цены на подгузники разных размеров представлены в казахстанских аптеках, узнали журналисты NUR.KZ.

Подобные рейтинги мы проводим на постоянной основе. Нашей проверке подвергались магазины, аптеки, банки, лаборатории, мобильные операторы и другие организации. Со всеми результатами можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

Расходы на одноразовые подгузники – одна из основных статей расходов молодых родителей. При этом все используют это средство гигиены по-разному. В частности, некоторые отучают своих детей от подгузников достаточно рано, а другие периодически применяют их долгое время.

В помощь последним мы узнали, сколько стоят детские подгузники Huggies разных размеров в следующих аптеках:

«Биосфера» - сеть аптек, представленная практически во всех областях Казахстана;

«Добрая» - сеть аптек, работающая в Алматы и Алматинской области;

«Садыхан» - сеть аптек в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и Таразе;

Europharma - сеть аптек, представленная в 30 городах страны.

С ценами мы знакомились в онлайн-магазинах на официальных сайтах данных компаний. При этом был выбран город Алматы.

Данные были собраны 10 июня 2022 года.

Стоимость подгузников для новорожденных

В первую очередь мы узнали стоимость подгузников вышеуказанного бренда из серии Elite Soft для новорожденных малышей. Они могут быть первого и второго размера для детей весом от трех до пяти килограммов и от четырех до шести.

Во всех взятых для рейтинга аптеках мы нашли идентичные упаковки по 25 штук. Дешевле всего они оказались в интернет-аптеке Europharma – по 2 120 тенге за первый и за второй размеры.

В «Садыхане» упаковка подгузников первого размера стоит 2 415 тенге, а второго – 2 365 тенге. Средняя стоимость, которая и повлияла на распределение мест в рейтинге, составила 2 390 тенге.

В «Доброй» аптеке 25 одноразовых подгузников для новорожденных первых двух размеров стоят одинаково – во 2 420 тенге. Такая же ситуация и в «Биосфере», но цена оказалась всего на один тенге выше – 2 421 тенге

Инфографика: NUR.KZ

Стоимость подгузников для детей до 9 килограммов

Начиная с третьего размера, мы рассматривали стоимость подгузников Huggies Ultra Comfort отдельно для мальчиков и девочек. В упаковках для детей весом от пяти до девяти килограммов продается по 21 штуке.

Дешевле всего они оказались в сети «Добрая» - по 2 710 тенге за подгузники для мальчиков и девочек отдельно. На втором месте расположилась Europharma – по 2 806 тенге.

В интернет-аптеке «Биосфера» одноразовые подгузники для девочек и мальков стоят по-разному – 2 907 тенге и 2 871 тенге соответственно. Средняя стоимость упаковки составила 2 889 тенге.

В «Садыхане» тоже разные цены. Причем разница значительна: 3 255 тенге стоит упаковка подгузников для девочек и 2 740 тенге – для мальчиков. Средняя цена, используемая для определения места в рейтинге, составила 2 998 тенге.

Инфографика: NUR.KZ

Стоимость подгузников четвертого размера

Упаковка из 19 подгузников для малышей весом 8-14 килограммов дешевле всего стоит в аптеке Europharma – по 2 806 тенге как для мальчиков, так и для девочек.

На втором месте по средней цене аптека «Добрая». Девчачьи одноразовые подгузники здесь стоят 2 910 тенге, мальчиковые – 2 830 тенге. В среднем – 2 870 тенге.

В «Садыхане» стоимость первых составляет 2 975 тенге, а вторых – также 2 830 тенге. А средняя цена немного выше – 2 903 тенге.

В «Биосфере» подгузники для девочек и мальчиков имеют одинаковую цену – по 2 907 тенге за упаковку.

Инфографика: NUR.KZ

Стоимость больших детских подгузников

И подгузники для детей весом 12-22 килограмма по 15 штук в упаковке дешевле всего снова стоят в аптеке Europharma – по 2 806 тенге для мальчиков и девочек.

В «Садыхане» девчачьи подгузники стоят 2 845 тенге, а мальчиковые – 2 870 тенге. Средняя цена – 2 858 тенге.

В «Биосфере» стоимость первых составляет 2 898 тенге, а вторых – 2 907 тенге. В среднем – 2 903 тенге за упаковку.

В «Доброй» аптеке одноразовые подгузники большого размера для девочек стоят 2 940 тенге, а для мальчиков – 2 920 тенге. Средняя цена выводит сеть на четвертое место – 2 930 тенге.

Инфографика: NUR.KZ

Подводя итоги, отметим, что по средней стоимости подгузников всех размеров первое место в рейтинге заняла сеть аптек Europharma, второе – «Добрая», а третье и четвертое с небольшим отрывом - «Биосфера» и «Садыхан».

Нужно ли использовать подгузники и до какого возраста – это дело каждого родителя. Помимо аптек казахстанцы могут приобрести это средство личной гигиены для детей в магазинах, на базарах и в других торговых точках. Помимо цены при этом также стоит обращать внимание на качество товара, срок годности и условия хранения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/1973771-skolko-stoyat-detskie-podguzniki-v-kazahstanskih-aptekah/