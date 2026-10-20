OMODA и JAECOO испытали на автодроме в Алматы: от крутых виражей до бездорожья

Официальный дистрибьютор OMODA и JAECOO в составе Astana Motors объявил о новом этапе развития брендов в Казахстане. В Алматы на автодроме Sokol журналистам и автоблогерам представили пять новинок и устроили тест-драйв.

На входе гостей встречали главные герои мероприятия: бензиновые OMODA C5 PLUS и JAECOO J5, подключаемый гибрид JAECOO J7 SHS (PHEV). Также были выставлены новинки - гибрид OMODA C5 HEV и электрический JAECOO J5, которые ожидаются в декабре. Модели производятся на заводе Astana Motors Manufacturing Kazakhstan в Алматы. Первые автомобили уже начали поступать в дилерские центры по Казахстану.

Стоимость новинок: JAECOO J5 — от 9 490 000 тенге, OMODA C5 PLUS — от 9 690 000 тенге и гибридного JAECOO J7 SHS (PHEV) — от 12 790 000 тенге.

"Сегодня мы открываем новую главу OMODA и JAECOO в Казахстане вместе с Astana Motors. Это полноценный перезапуск брендов и начало долгосрочного развития на казахстанском рынке. Наша ключевая задача - предложить клиентам современные автомобили по доступной цене и обеспечить качественное послепродажное обслуживание", - отметил Александр Абрамов, директор дистрибуции OMODA и JAECOO.

Александр Абрамов, директор дистрибуции OMODA и JAECOO. Фото: Astana Motors

Три автомобиля — три испытания

Участники разделились на команды, чтобы проверить три кроссовера.

Обновленный OMODA C5 PLUS вышел на картинговую трассу. Кроссовер получил турбированный двигатель объемом 1,5 литра, выразительный дизайн и мультимедийный экран диагональю 15,6 дюйма. В комплектации Premium предусмотрены массаж водительского кресла, вентиляция передних сидений, система кругового обзора 540 градусов и 19 электронных помощников ADAS.

На площадке фигурного вождения участники испытывали JAECOO J5. Модель оснащена мультимедийным экраном диагональю 13,2 дюйма, двухзонным климат-контролем, камерой заднего вида и парковочными датчиками. Объем багажника составляет 480 литров.

JAECOO J5 на участке фигурного вождения. Фото: Astana Motors

Самые сложные препятствия подготовили для гибридного JAECOO J7 SHS (PHEV). На внедорожной трассе автомобиль преодолевал подъемы, спуски и диагональное вывешивание колес.

"Когда мы составляли программу, хотели проверить автомобили в условиях, с которыми водители могут столкнуться в повседневной жизни. Для JAECOO J7 SHS (PHEV) мы решили усложнить маршрут. Добавили диагональное вывешивание при движении вверх и вниз, и он снова справился. Меня поразил JAECOO J7 SHS (PHEV)", - поделился Владимир Бородин, многократный чемпион Казахстана по автомобильному кроссу и ралли, мастер спорта международного класса и основатель школы экстремального вождения.

JAECOO J7 SHS (PHEV) удивил не только инструкторов, но и участников тест-драйва. За его возможностями стоит система Super Hybrid System, которая объединяет бензиновый двигатель и электромотор, автоматически выбирая оптимальный режим работы. В городе кроссовер может передвигаться на электротяге, а на дальних маршрутах использовать преимущества гибридной установки.

Заявленный совокупный запас хода превышает 1 200 км по циклу WLTP. Для Казахстана, где расстояния между городами нередко составляют сотни километров, это особенно актуально.

JAECOO J7 PHEV. Фото: Astana Motors

Помимо большого запаса хода, J7 SHS (PHEV) получил мультимедийный дисплей диагональю 14,8 дюйма, проекцию на лобовое стекло, круговой обзор 540 градусов и 19 функций помощи водителю. Еще одна интересная возможность — технология V2L, позволяющая использовать автомобиль как внешний источник электроэнергии мощностью до 3,3 кВт.

Участники тест-драйва OMODA и JAECOO. Фото: Astana Motors

OMODA и JAECOO в Казахстане

OMODA и JAECOO относятся к числу молодых и активно развивающихся автобрендов. Сегодня бренды представлены в 15 дилерских центрах в 12 городах Казахстана. Дополнительно работают 6 сервисных партнеров.

Подробнее – на официальном сайте дистрибьютора и по номеру контакт-центра 7007.

*Материал подготовлен при поддержке Astana Motors

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