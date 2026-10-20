OMODA и JAECOO испытали на автодроме в Алматы: от крутых виражей до бездорожья
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Официальный дистрибьютор OMODA и JAECOO в составе Astana Motors объявил о новом этапе развития брендов в Казахстане. В Алматы на автодроме Sokol журналистам и автоблогерам представили пять новинок и устроили тест-драйв.
На входе гостей встречали главные герои мероприятия: бензиновые OMODA C5 PLUS и JAECOO J5, подключаемый гибрид JAECOO J7 SHS (PHEV). Также были выставлены новинки - гибрид OMODA C5 HEV и электрический JAECOO J5, которые ожидаются в декабре. Модели производятся на заводе Astana Motors Manufacturing Kazakhstan в Алматы. Первые автомобили уже начали поступать в дилерские центры по Казахстану.
Стоимость новинок: JAECOO J5 — от 9 490 000 тенге, OMODA C5 PLUS — от 9 690 000 тенге и гибридного JAECOO J7 SHS (PHEV) — от 12 790 000 тенге.
"Сегодня мы открываем новую главу OMODA и JAECOO в Казахстане вместе с Astana Motors. Это полноценный перезапуск брендов и начало долгосрочного развития на казахстанском рынке. Наша ключевая задача - предложить клиентам современные автомобили по доступной цене и обеспечить качественное послепродажное обслуживание", - отметил Александр Абрамов, директор дистрибуции OMODA и JAECOO.
Три автомобиля — три испытания
Участники разделились на команды, чтобы проверить три кроссовера.
Обновленный OMODA C5 PLUS вышел на картинговую трассу. Кроссовер получил турбированный двигатель объемом 1,5 литра, выразительный дизайн и мультимедийный экран диагональю 15,6 дюйма. В комплектации Premium предусмотрены массаж водительского кресла, вентиляция передних сидений, система кругового обзора 540 градусов и 19 электронных помощников ADAS.
На площадке фигурного вождения участники испытывали JAECOO J5. Модель оснащена мультимедийным экраном диагональю 13,2 дюйма, двухзонным климат-контролем, камерой заднего вида и парковочными датчиками. Объем багажника составляет 480 литров.
Самые сложные препятствия подготовили для гибридного JAECOO J7 SHS (PHEV). На внедорожной трассе автомобиль преодолевал подъемы, спуски и диагональное вывешивание колес.
"Когда мы составляли программу, хотели проверить автомобили в условиях, с которыми водители могут столкнуться в повседневной жизни. Для JAECOO J7 SHS (PHEV) мы решили усложнить маршрут. Добавили диагональное вывешивание при движении вверх и вниз, и он снова справился. Меня поразил JAECOO J7 SHS (PHEV)", - поделился Владимир Бородин, многократный чемпион Казахстана по автомобильному кроссу и ралли, мастер спорта международного класса и основатель школы экстремального вождения.
JAECOO J7 SHS (PHEV) удивил не только инструкторов, но и участников тест-драйва. За его возможностями стоит система Super Hybrid System, которая объединяет бензиновый двигатель и электромотор, автоматически выбирая оптимальный режим работы. В городе кроссовер может передвигаться на электротяге, а на дальних маршрутах использовать преимущества гибридной установки.
Заявленный совокупный запас хода превышает 1 200 км по циклу WLTP. Для Казахстана, где расстояния между городами нередко составляют сотни километров, это особенно актуально.
Помимо большого запаса хода, J7 SHS (PHEV) получил мультимедийный дисплей диагональю 14,8 дюйма, проекцию на лобовое стекло, круговой обзор 540 градусов и 19 функций помощи водителю. Еще одна интересная возможность — технология V2L, позволяющая использовать автомобиль как внешний источник электроэнергии мощностью до 3,3 кВт.
OMODA и JAECOO в Казахстане
OMODA и JAECOO относятся к числу молодых и активно развивающихся автобрендов. Сегодня бренды представлены в 15 дилерских центрах в 12 городах Казахстана. Дополнительно работают 6 сервисных партнеров.
Подробнее – на официальном сайте дистрибьютора и по номеру контакт-центра 7007.
*Материал подготовлен при поддержке Astana Motors
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2445261-omoda-i-jaecoo-ispytali-na-avtodrome-v-almaty-ot-krutyh-virazhey-do-bezdorozhya/
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