"Ввести VIN-код": новый способ проверки истории авто стал доступен казахстанским водителям

Казахстанским водителям рассказали о новом способе проверки истории своего автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Правительства для граждан".

По информации госкорпорации, в мобильном приложении "ЦОН" запущен новый сервис "История авто", с помощью которого можно узнать всю информацию об автотранспорте.

"Для этого достаточно авторизоваться с помощью ИИН и номера телефона, ввести VIN-код, и сервис сформирует справку. Стоимость одной проверки составляет 500 тенге, также доступны пакеты из 10 проверок по 4500 тенге и 20 проверок по 8000 тенге.

Нововведение позволит сделать процесс приобретения автомобилей более безопасным, сократив риски и снизив вероятность мошенничества на рынке", - заявили в "Правительстве для граждан".

