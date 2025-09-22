"Ввести VIN-код": новый способ проверки истории авто стал доступен казахстанским водителям
Опубликовано:
Казахстанским водителям рассказали о новом способе проверки истории своего автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Правительства для граждан".
По информации госкорпорации, в мобильном приложении "ЦОН" запущен новый сервис "История авто", с помощью которого можно узнать всю информацию об автотранспорте.
"Для этого достаточно авторизоваться с помощью ИИН и номера телефона, ввести VIN-код, и сервис сформирует справку. Стоимость одной проверки составляет 500 тенге, также доступны пакеты из 10 проверок по 4500 тенге и 20 проверок по 8000 тенге.
Нововведение позволит сделать процесс приобретения автомобилей более безопасным, сократив риски и снизив вероятность мошенничества на рынке", - заявили в "Правительстве для граждан".
Ранее мы писали, что на портале eGov.kz казахстанцам доступен бесплатный сервис проверки истории владения транспортным средством. Он был разработан для помощи пользователям, желающим купить автомобиль, лучше узнать о потенциальной покупке.
Подобная услуга вскоре стала доступна и в приложении eGov mobile. Напомним, что такая же услуга доступна в мобильных приложениях некоторых банков.
