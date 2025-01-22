Казахстанцев предупредили об опасности объявлений с QR-кодами в подъездах

Злоумышленники в Казахстане распространяют объявления с поддельными QR-кодами в подъездах жилых домов, передает NUR.KZ со ссылкой на KZ-CERT.

По данным национальной службы реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT, в Казахстане зафиксирована новая схема мошенничества.

"Злоумышленники распространяют объявления с поддельными QR-кодами в подъездах жилых домов, побуждая граждан сканировать QR-коды и присоединиться к домовым чатам в мессенджерах, но на самом деле ведут на фейковую группу в мессенджере.

При сканировании таких кодов злоумышленники, используя эту технологию, способны получить доступ к аккаунту пользователя в мессенджере, а также заразить устройства пользователей вредоносным ПО. Это, в свою очередь, грозит утечкой персональных данных, кражей конфиденциальной информации и прямыми финансовыми потерями", - рассказали в службе.

Как это работает:

QR-код перенаправляет жертву на фишинговый сайт-клон популярного мессенджера. Интерфейс практически неотличим от оригинала

Пользователь вводит логин и пароль, думая, что авторизуется в настоящем сервисе. Система мгновенно передает учетные данные злоумышленникам.

После ввода данных злоумышленники получают полный доступ к аккаунту пользователя, контактам и привязанным сервисам (например, банковским приложениям через верифицированный аккаунт).

После этого мошенники используют угнанные аккаунты для массовой рассылки или транзакций, сбора персональных данных контактов для фишинга или шантажа.

Специалисты советуют включить двухфакторную аутентификацию в Telegram и других мессенджерах. Она снижает риски угона аккаунтов, обеспечивая дополнительный уровень защиты ваших данных.

"Будьте внимательны с QR-кодами в публичных местах, сканируйте QR-коды только в тех местах, где можете подтвердить их подлинность. При необходимости уточните у сотрудников заведения или организаторов мероприятия.

Используйте приложения для проверки QR-кодов, некоторые сканеры QR-кодов могут выявлять подозрительные ссылки. Установите такие приложения для дополнительной безопасности", - советуют в службе.

Также казахстанцам советуют тщательно проверять адреса после сканирования QR-кодов, избегать ввода личных данных, не скачивать файлы.

Летом 2023 года полиция также предупреждала о мошенничестве с QR-кодами на домофонах.

О том, как могут украсть деньги с помощью QR-кодов в Казахстане, можно прочитать здесь.

Напомним, в скором времени в Казахстане ожидается введение единого QR-кода, который будет одинаково работать для клиентов любого банка.