Житель Японии прославился тем, что зарабатывает 80 тысяч долларов в год "ничегонеделаньем"

Житель Японии Седзи Моримото зарабатывает 80 тысяч долларов в год, занимаясь тем, что сам называет "ничегонеделаньем", передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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В 2018 году Моримото уволили с работы за отсутствие инициативы. После этого он превратил "ничегонеделанье" в прибыльный бизнес, продавая свое время и выступая в качестве компаньона для разных людей. Сейчас мужчине 41 год и это занятие является его основным источником дохода.

Моримото предоставляет услуги сопровождения незнакомцам, которые нуждаются в компании. Его клиенты просят поддержать их на финише марафона, присутствовать на видеозвонках или просто находиться рядом, пока они убираются в доме. Однажды его наняли, чтобы заменить подругу на концерте.

Основная задача Моримото — слушать клиентов. Он минимально участвует в беседе, в основном кивает и выражает сочувствие.

По его словам, он получает около 1000 запросов в год. Ранее его фиксированная ставка составляла от 10 до 30 тысяч иен (от 65 до 195 долларов) за двух-трехчасовую встречу, что принесло ему около 80 тысяч долларов в прошлом году. Теперь он экспериментирует с системой оплаты, позволяя клиентам самим оценивать его услуги.

Этот эксперимент должен показать, насколько востребованной и высокооплачиваемой окажется его необычная профессия.