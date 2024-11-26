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Уоррен Баффет пожертвует более миллиарда долларов на благотворительность

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Уоррен Баффет
Уоррен Баффет. Фото: J. Countess/Getty Images

Уоррен Баффет пожертвует акции Berkshire Hathaway на сумму 1,14 млрд долларов четырем семейным фондам, выполняя свое давнее благотворительное обязательство, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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94-летний миллиардер конвертирует 1600 акций класса A в 2,4 млн акций класса B, из которых 1,5 млн будут переданы Susan Thompson Buffett Foundation, названному в честь его покойной жены. Оставшиеся акции разделят фонды его детей: Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation и NoVo Foundation — по 300 тысяч акций каждому.

В 2010 году Баффет присоединился к инициативе The Giving Pledge вместе с Биллом и Мелиндой Гейтс, обязавшись пожертвовать свое состояние при жизни или после смерти. В последние годы он регулярно поддерживает как Фонд Гейтса, так и фонды, связанные с его семьей.

В июне Баффет объявил, что после его смерти пожертвования в Фонд Гейтса прекратятся, а новый благотворительный фонд будет курировать его дочь и сыновья. Тогда он передал 13 млн акций Berkshire класса B этим фондам и Фонду Гейтса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2192538-uorren-baffet-pozhertvuet-bolee-milliarda-dollarov-na-blagotvoritelnost/

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