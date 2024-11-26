Уоррен Баффет пожертвует более миллиарда долларов на благотворительность

Уоррен Баффет пожертвует акции Berkshire Hathaway на сумму 1,14 млрд долларов четырем семейным фондам, выполняя свое давнее благотворительное обязательство, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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94-летний миллиардер конвертирует 1600 акций класса A в 2,4 млн акций класса B, из которых 1,5 млн будут переданы Susan Thompson Buffett Foundation, названному в честь его покойной жены. Оставшиеся акции разделят фонды его детей: Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation и NoVo Foundation — по 300 тысяч акций каждому.

В 2010 году Баффет присоединился к инициативе The Giving Pledge вместе с Биллом и Мелиндой Гейтс, обязавшись пожертвовать свое состояние при жизни или после смерти. В последние годы он регулярно поддерживает как Фонд Гейтса, так и фонды, связанные с его семьей.

В июне Баффет объявил, что после его смерти пожертвования в Фонд Гейтса прекратятся, а новый благотворительный фонд будет курировать его дочь и сыновья. Тогда он передал 13 млн акций Berkshire класса B этим фондам и Фонду Гейтса.