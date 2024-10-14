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Почему сверхбогатые люди с каждым годом становятся все богаче, рассказали эксперты

Опубликовано:

Илон Маск
Илон Маск. Фото: Apu Gomes/Getty Images

Эксперты рассказали, как сверхбогатые люди накапливают состояние, и объяснили, почему Илон Маск может стать первым в мире триллионером к 2027 году, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Джеймс Петокукис, аналитик Американского института предпринимательства, пояснил, что основой богатства Илона Маска, Джеффа Безоса и других миллиардеров является их долголетняя приверженность стратегии развития собственных компаний. Их компании приносят пользу множеству клиентов, что стимулирует рост и увеличивает прибыль создателей.

Петокукис также отметил, что богатые инвестируют значительную часть активов в фондовый рынок, тогда как средний класс, как правило, делает вложения в недвижимость. По данным Федеральной резервной системы США, к середине 2024 года 1% самых богатых американцев владел почти половиной всех акций в стране, в то время как 50% беднейших американцев контролировали только 1% акций.

Отчет Informa Connect Academy предсказывает, что Илон Маск может стать первым триллионером к 2027 году. Его состояние, которое в начале 2020 года оценивалось в 28,5 млрд долларов, к концу того же года достигло 167 млрд долларов. В сентябре 2024 года его активы уже составляли около 265 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2173882-pochemu-sverhbogatye-lyudi-s-kazhdym-godom-stanovyatsya-vse-bogache-rasskazali-eksperty/

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