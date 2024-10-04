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Марк Цукерберг стал вторым самым богатым человеком в мире после Илона Маска

Опубликовано:

Марк Цукерберг
Марк Цукерберг. Фото: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

Гендиректор Meta Марк Цукерберг занял второе место в списке самых богатых людей мира, сместив основателя Amazon Джеффа Безоса, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Состояние Цукерберга достигло 206,2 млрд долларов, что превысило состояние Безоса в 205,1 млрд долларов, согласно индексу миллиардеров. Теперь основатель Meta отстает только от Илона Маска, чье состояние превосходит его на 50 млрд долларов.

Цукерберг владеет 13% акций Meta, а чистая стоимость его активов увеличилась на 78 млрд долларов с начала года — это наибольший прирост среди 500 самых богатых людей мира. Акции Meta также достигли рекордного уровня, закрывшись на отметке 582,77 долларов за акцию, что на 68% выше по сравнению с январем, когда они стоили 346,29 долларов.

Подъем Цукерберга на второе место подчеркивает, что его личное состояние увеличивается на фоне роста прибыли Meta и оптимизма инвесторов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2169693-mark-cukerberg-stal-vtorym-samym-bogatym-chelovekom-v-mire-posle-ilona-maska/

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