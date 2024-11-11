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Как заработать первые 10 000 долларов в подростковом возрасте и стать успешным предпринимателем: история Даниила Сидоренко

Опубликовано:

Даниил Сидоренко
Даниил Сидоренко и участники проекта DDD. Фото: Личный архив Даниила

Истории предпринимателей, которые прошли путь от мелких продаж до успешных проектов, всегда интересны. Одним из таких успешных предпринимателей является Даниил Сидоренко. В интервью он рассказал, что нужно сделать, чтобы разбогатеть, чего следует избегать, какие ошибки могут стоить дорого и как правильно развивать бизнес.

Даниил Сидоренко – отечественный ментор предпринимателей, который помог сотням людей построить прибыльный бизнес и достичь финансовой независимости. Даниил в бизнесе с 2012 года, а в нише обучения предпринимателей - 9 лет, на его мероприятиях побывали более 55000 человек. Его чистая прибыль за прошлый год составил 176 млн тенге.

Риск с самого начала: от рынка до интернет-торговли

Когда Даниилу было 15, его интересы уже выходили за рамки типичных подростковых увлечений. Он с другом принял смелое решение — заняться перепродажей товаров. Их торговой площадкой был Зеленый базар, а уникальность подхода заключалась в использовании интернета для продаж. Покупая товары дешевле, они выставляли их на сайт с накруткой в 2-3 раза, что позволяло получать значительную прибыль, почти не имея начальных вложений.

Даниил Сидоренко
Даниил Сидоренко в 16 лет. Фото: Личный архив Даниила

Именно тогда Даниил начал осознавать, что рынок требует не только инициативы, но и умения управлять потоками товаров, понимать потребности клиентов и реагировать на изменения спроса. Этот опыт стал его первым реальным уроком в бизнесе, где он научился оценивать риски и возможности. И главное, он понял, что интернет — это сила, способная трансформировать торговлю. Этот опыт не только дал ему навыки, но и укрепил веру в свои силы, ведь всего через год он заработал свои первые 10000 долларов на продаже зимней обуви.

ИП в 16 лет: вызов системе

Заработав первые серьезные деньги, Даниил понял, что для дальнейшего развития ему нужен официальный статус. В 16 лет он открыл ИП. В то время для подростка это было настолько неординарным шагом, что даже в налоговой удивились, что в этом возрасте уже можно было открыть ИП.

Многие сверстники Даниила занимались только учебой, а он уже на равных вел дела со взрослыми. ИП не только открыло для него больше возможностей, но и помогло лучше понять юридическую сторону бизнеса.

Этот шаг стал отправной точкой: он понимал, что больше не просто "играет" в бизнес, а идет по серьезному пути. Поначалу это выглядело как простая авантюра, но чем глубже он погружался в предпринимательство, тем яснее становилось, что его решения продуманы и нацелены на долгосрочную перспективу.

Принципиальное "нет" найму: о переломном моменте

Несмотря на успехи, спрос на зимнюю обувь исчез с концом зимы, и бизнес временно остановился. С отцом они обсуждали возможные варианты, и тот предложил сыну обычный для многих путь — устроиться на работу. Это стало своеобразной проверкой на стойкость для Даниила. Отец не понимал, что бизнес для него уже стал чем-то большим, чем просто заработок. Эти слова стали для Даниила точкой перелома.

"Я не хотел работать по найму, ведь мы уже почувствовали, что можно зарабатывать совершенно другие деньги", — вспоминает он.

Осознание того, что работа по найму ограничит его, стало для него окончательным подтверждением верности выбранного пути. Тогда он решил, что никогда не пойдет по пути наемного работника и будет самостоятельно развивать свои проекты. Несмотря на трудности, он не отступал от цели.

Первый Porsche и десятки успешных проектов: от кондиционеров до маркетинга

Благодаря упорству через несколько лет он уже мог позволить себе купить Porsche и приобрести квартиру в центре Алматы, в ЖК бизнес-класса. Но этот путь не был легким. Даниил запускал множество проектов в разных нишах - от продажи кондиционеров до маркетинговых агентств - и многие из них требовали терпения и серьезной аналитики.

Даниил Сидоренко
Даниил Сидоренко. Фото: Личный архив Даниила

"Я пробовал все. Мы открывали проекты, тестировали, закрывали, когда понимали, что потенциал исчерпан. Каждый проект был прибыльным или хотя бы выходил в ноль, но завершался, когда я не видел в нем дальнейшей перспективы", — рассказывает он.

Эти проекты научили его многозадачности и умению распознавать потребности рынка. За его плечами более 15 успешных проектов, и каждый из них многому его научил.

Его опыт управления компаниями - от производства пластиковых окон до интернет-магазинов - развил в нем уверенность и способность видеть бизнес под разными углами. Он научился быстро реагировать на изменения в рынке и внедрять современные инструменты для роста.

Переход в образовательную сферу: рождение "SEO для людей"

Ключевым моментом в карьере Даниила стало внедрение SEO для компании RenkoPlast.kz, производителя пластиковых окон. Раньше компания не уделяла внимания онлайн-продвижению, но благодаря усилиям Даниила сайт вышел на первые позиции в поисковиках Google и Яндекс, что обеспечило значительный поток заявок.

Этот успех привел его к идее создать образовательный проект. Так родилась программа "SEO для людей", цель которой — обучение предпринимателей интернет-маркетингу, а конкретно – поисковой оптимизации.

Даниил Сидоренко
Офис Ренкопласт. Фото: Личный архив Даниила

"Мы провели 63 потока, и более 3000 человек прошли наш курс", — рассказывает он.

По его словам, программа помогает владельцам бизнеса в Казахстане не только экономить на рекламе, но и грамотно использовать SEO для привлечения клиентов.

Это в свою очередь помогает предпринимателям Казахстана больше денег оставлять в стране, тратить на себя, семью и детей. А не платить постоянно за рекламу в Google или Facebook.

Даниил понял, что обучение — это возможность помочь другим предпринимателям развивать свои компании. Этот проект стал важным этапом в его карьере, где он не только делился знаниями, но и сам находился в постоянном поиске новых решений для улучшения своих подходов.

DDD — глубокая проработка бизнеса

На основе опыта SEO-программы он запустил более продвинутую программу DDD, ориентированную на управленческие и стратегические вопросы. В DDD он лично работает с каждым участником, чтобы помочь увеличить чистую прибыль и наладить управление. Это не просто обучение — это комплексная помощь бизнесменам в решении проблем и улучшении процессов.

По словам Даниила, в DDD предприниматели учатся не только маркетингу, но и управлению, что позволяет улучшать результаты в разы.

Даниил Сидоренко
Даниил Сидоренко и участники проекта DDD. Фото: Личный архив Даниила

"Наши участники увеличивают прибыль в несколько раз, сокращают время, уделяемое работе, и получают больше свободы", — объясняет он.

Программа индивидуальна, так как работа с каждым требует внимания и глубокой проработки.

Искусственный интеллект и работа с данными

Тренд на искусственный интеллект открыл для Даниила новые возможности. Он активно внедряет ИИ для рекламы и автоматизации. Например, с его помощью команда создает рекламные ролики без участия Даниила, а так же они смогли заменить часть простых задач по продажам и анализу данных - искусственным интеллектом.

Даниил проводит бесплатные вебинары для всех желающих на тему: “Как освоить нейросети, делегировать им 19 рутинных задач и вырасти в чистой прибыли”.

Нет волшебной таблетки: урок для новичков

Несмотря на все достижения, Даниил подчеркивает, что не существует простых решений в бизнесе.

"Многие хотят быстрых результатов, но бизнес требует труда и постоянного обучения", — считает он.

Сам Даниил работает днями и ночами, не позволяет себе расслабляться и всегда идет к намеченной цели. Он предупреждает новичков: не стоит зацикливаться на одной нише слишком долго. Если проект не приносит успеха, возможно, пора двигаться дальше.

"Я сменил много ниш. Если бы не это, возможно, у меня не было бы таких результатов" — говорит он.

Привычки успеха и правила жизни

Даниил известен своей пунктуальностью, честностью и приверженностью обещаниям. Эти качества он считает основой доверия, необходимого для долгосрочных отношений.

Даниил Сидоренко
Даниил Сидоренко с семьей. Фото: Личный архив Даниила

"Я никогда не обещаю то, что не смогу выполнить", — говорит он.

Этот принцип помогает ему сохранять честность перед учениками и партнерами. Он утверждает, что в бизнесе важно ставить реальные цели и строить долгосрочные отношения, а не просто продавать завышенные обещания.

Даниил также подчеркивает важность личного развития и постоянного обучения:

"Я трачу много времени и денег на собственное образование, чтобы впитывать лучшие знания и применять их в Казахстане. Это помогает нам и нашим клиентам достигать лучших результатов", - говорит он.

Даниил подчеркивает, что он в первую очередь применяет и тестирует информацию на собственных проектах - и только потом делится с другими.

"Я не люблю просто пересказывать услышанное. Любую информацию, которую изучаю, я сначала применяю в своем бизнесе, тестирую, проверяю, что реально работает. Только после этого делюсь с другими предпринимателями. Моя цель – собрать полезные идеи отовсюду, протестировать, что работает в Казахстане, и передать это дальше, чтобы помогло и другим", - говорит он.

Комьюнити для бизнесменов: обмен опытом и поддержка

Даниил создал сообщество предпринимателей DDD, где они обмениваются опытом, обсуждают тренды и делятся проблемами. Это позволяет видеть общие тенденции, осознавать, что те или иные сложности могут быть типичными для рынка, и находить решения на основе коллективного опыта.

"Наше сообщество помогает бизнесменам не замыкаться в себе, а видеть общую картину", — объясняет он.

Взгляд в будущее

Даниил намерен развивать новые направления и делиться знаниями с другими предпринимателями, помогая им достигать успехов и создавать рабочие места в Казахстане. Его миссия — сделать бизнес-среду в стране более открытой и доступной, поддерживая молодых и амбициозных предпринимателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2162541-kak-zarabotat-pervye-10-000-dollarov-v-podrostkovom-vozraste-i-stat-uspeshnym-predprinimatelem-istoriya-daniila-sidorenko/

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