Эксперты рассказали, кто может стать первым в мире триллионером

По мнению экспертов, отслеживающих данные о благосостоянии самых богатых людей, Илон Маск имеет все шансы стать первым в мире триллионером к 2027 году, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Выводы аналитиков из Informa Connect Academy, отраслевой группы, отслеживающей данные о состоянии самых богатых людей мира, основываются на том, что в последние годы состояние основателя SpaceX и Tesla демонстрировало 110%-ный годовой рост.

Кроме того, согласно последним данным индекса миллиардеров Bloomberg, Илон Маск является самым богатым человеком в мире с состоянием в 251 млрд долларов.

Эксперты также считают, что вторым человеком, который сможет стать триллионером, будет Гаутам Адани, миллиардер из Индии. Сообщается, что Адани может достичь этого статуса в 2028 году, если его капитал будет расти ежегодно на 123%.

Кроме того, к 2028 году триллионерами могут стать гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг, а также индонезийский магнат Праджого Пангесту. Ожидается, что Бернар Арно, глава LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, станет триллионером к 2030 году. Основатель Meta Марк Цукерберг может достичь этого статуса в тот же год.