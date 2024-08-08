Уоррен Баффет владеет большим количество векселей, чем центробанк США

Уоррен Баффет теперь владеет большим количеством казначейских векселей, чем Федеральная резервная система США, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Berkshire Hathaway теперь владеет большим объемом казначейских векселей, чем Федеральная резервная система США, поскольку Уоррен Баффет наращивает объем своих активов до рекордного уровня.

По данным квартального финансового отчета, на конец второго квартала конгломерат из Омахи, штат Небраска, держал краткосрочные инвестиции в казначейских векселях на сумму 234,6 млрд долларов США, а также владел 42 млрд долларов США в виде денежных средств и их эквивалентов, включая казначейские векселя со сроком погашения три месяца или менее.

При этом по состоянию на 31 июля Федеральная резервная система США владела 195,3 млрд долларов в казначейских векселях. Центральный банк держал 4,4 трлн долларов в казначейских ценных бумагах, которые включают векселя, облигации и ценные бумаги, привязанные к инфляции.

ФРС была крупным покупателем векселей во время пандемии и всегда была одним из крупнейших держателей казначейских облигаций, которые необходимы, чтобы поддерживать ликвидность рынков.