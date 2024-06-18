Автосалон или завод-изготовитель: кто должен возмещать ущерб за неисправный автомобиль

Купил машину в автосалоне, а через три месяца выяснилось, что двигатель неисправный. Кто должен возмещать ущерб в таком случае, рассказали на брифинге РСК, передает корреспондент NUR.KZ.

Мужчине, купившему автомобиль с неисправным двигателем, автосалон отказался устранять недостатки и отправил покупателя к изготовителю, который находится в Корее. Насколько это правомерно, спросили спикеров брифинга журналисты.

"Продавцом является автосалон. Автосалон приобретает машину у завода-изготовителя, например, в Корее. Но когда машина приходит сюда, потребитель фактически покупает ее у продавца. За качество данного автотранспортного средства несет ответственность продавец - в данном случае им является автосалон.

Для того, чтобы определить, действительно это заводской брак или механическое повреждение, то есть, самим потребителем было допущено, нужно ссылаться на 30 статью закона "О защите прав потребителей", где товар ненадлежащего качества попадает под гарантийный случай.

То есть, салон предоставляет гарантии потребителю", - сообщил заместитель руководителя Департамента торговли и защиты прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК по городу Алматы Нурлан Абдиев.

Продавец обязан провести диагностику автотранспортного средства и установить причину неисправности.

"Если подтвердится, что это заводской брак, продавец обязан вернуть деньги за данный автотранспорт или поменять на аналогичный товар либо его исправить. Но все эти три момента автосалон должен предложить покупателю", - отметил Нурлан Абдиев.

В большинстве случаев автосалоны не предоставляют это право покупателю, тем самым нарушая закон о защите прав потребителей, добавил спикер.

Также ранее мы рассказывали, можно ли вернуть деньги за купленный автомобиль в Казахстане.

Помимо этого, иногда при покупке авто казахстанцы сталкиваются не только с браком, но и с другими неправомерными действиями продавца - покупателя вынуждают приобретать дополнительное оборудование к машине, которое ему не нужно.