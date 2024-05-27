Ученые: Фастфуд стал роскошью для жителей США из-за роста цен

Новое исследование потребительских привычек показало, что фастфуд в США подорожал настолько, что стал роскошью для некоторых семей, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Согласно опросу, проведенному платформой по исследованию финансовых услуг LendingTree, цены на фастфуд выросли так сильно, что для некоторых эта еда перестала быть дешевым вариантом перекуса. Теперь некоторые семьи рассматривают фастфуд как роскошь, которую можно позволить себе не так часто.

По данным LendingTree, это связано, прежде всего, с безудержной инфляцией, которая вынудила потребителей изменить свои покупательские привычки.

"Многие американцы перестали заходить в закусочную за любимыми гамбургерами, буррито или острыми сэндвичами с курицей. Восприятие фастфуда меняется", — говорится в сообщении платформы.

Согласно опросу, в котором приняли участие две тысячи американцев, 78% потребителей в настоящее время считают фастфуд роскошью из-за того, что цены выросли слишком сильно. Между тем, половина респондентов заявили, что считают фастфуд роскошью, потому что они испытывают финансовые трудности.