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Эксперты заявили, что выпускники вузов США могут столкнуться с безработицей

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Студенты-выпускники сидят в мантиях
Выпускники. Иллюстративное фото: Ulrich Baumgarten/Getty Images

Эксперты заявили, что выпускники вузов США могут столкнуться с проблемами во время поиска работы в этом году, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Специалисты Национальной ассоциации колледжей и работодателей США (NACE) спрогнозировали, что американские компании сократят прием выпускников вузов на 5,8% по сравнению с 2023 годом. Это самый высокий показатель с 2015 года, когда ассоциация начала впервые проводить опросы работодателей.

Между тем, по данным Бюро трудовой статистики США, уровень безработицы среди выпускников в возрасте от 20 до 24 лет со степенью бакалавра вырос с 4,2% до 5% с апреля 2023 по апрель 2024 года.

"Если вы студент выпускного курса колледжа, вы уже через многое прошли. Может быть, выпускники, окончившие вузы два года назад, рассказывали вам, что в 2022 году они очень легко нашли работу, но с тех пор многое изменилось. Трудоустроиться стало намного сложнее", — сказал Ник Банкер, экономист сайта по трудоустройству Indeed.

По данным NACE, найм новых сотрудников сокращают, прежде всего, фармацевтические компании, а также производители электроники и организации из сферы финансового обслуживания и страхования населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2103476-eksperty-zayavili-chto-vypuskniki-vuzov-ssha-mogut-stolknutsya-s-bezraboticey/

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