Самую дорогую страну в мире для воспитания детей назвали эксперты

Самые дорогие страны в мире для воспитания детей назвали исследователи. В лидерах оказался Китай, что частично объясняет спад рождаемости в этой стране, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В докладе, опубликованном пекинским Институтом демографических исследований YuWa, говорится, что средняя стоимость воспитания ребенка в Китае до 18 лет составляет 538 тысяч юаней (75 тысяч долларов), что более чем в 6,3 раза превышает ВВП на душу населения по сравнению с 4,11 раза в США или 4,26 раза в Японии.

В Австралии исследователи обнаружили, что стоимость воспитания ребенка в 2,08 раза превышает средний ВВП на душу населения. Китай уступает только Южной Корее, где зафиксирован самый низкий в мире уровень рождаемости.

В докладе также рассматриваются альтернативные издержки в связи с рождением детей, которые в основном касаются матерей. Как правило, именно матери, занятые воспитанием детей, занимаются семейными делами в ущерб своей карьере и заработку.

В период с 2010 по 2018 год значительно увеличилось время, которое родители в Китае выделяют на помощь детям младшего школьного возраста в выполнении домашних заданий. Если в начале 2010-х годов этот показатель составлял 3,67 часов в неделю, то к концу десятилетия он вырос до 5,88 часов.

"Не все люди располагают таким количеством средств, чтобы вкладывать их в воспитание детей. Кроме того, многим женщинам приходится сталкиваться с трудностями, связанными с совмещением семьи и работы, из-за этого уровень готовности жителей Китая к рождению детей является самым низким в мире", — заключили исследователи.